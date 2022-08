«Je suis allé voir ce qu’il y avait dans la cuisine et c’est là qu’il a touché mon vagin»

L’épouse d’Ángel Di María a révélé qu’elle avait supplié l’ailier argentin de ne pas déménager à Old Trafford en 2014 tout en lançant une critique cinglante de la nourriture, de la météo et des femmes de Manchester United.

«Horrible… Manchester est terrible, il n’y a rien de bon. Nous étions à Madrid, dans le meilleur club du monde, tout était parfait, avec un temps parfait, de la bonne nourriture… et puis il y a cette proposition. de Manchester. Je lui ai dit : ‘Pas question. Tu y vas seul», a-t-elle commencé par rapporter.

Jorgelina Cardoso a ensuite révélé que la raison qui avait conduit l’ancien ailier de Benfica à Old Trafford était purement économique, un aspect qui a été fortement critiqué par les fans des Merengue, qui accusaient l’ailier, à l’époque, d’être un mercenaire.

«Vous travaillez pour une entreprise et la concurrence vient à vous et vous offre le double de votre salaire… Vous n’accepteriez pas ?», a-t-elle demandé, avant d’expliquer pourquoi elle garde un si mauvais souvenir de la ville anglaise.

«Je n’ai rien aimé. Les gens sont tous blancs, simples et étranges… Ils passent devant vous et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer ou non. La nourriture est horrible et les femmes ressemblent à de la porcelaine», a-t-elle estimé.

L’épouse de Di María a cependant précisé que, dans les moments les plus difficiles à Manchester, le couple se soutenait. A noter que l’ailier argentin a eu un sort à oublier chez les diables rouges, en quittant le club au bout d’un an.

«Je ne lui ai jamais dit : ‘C’est ta faute si nous sommes à Manchester’. J’avais l’habitude de dire : ‘Mon amour, je veux me suicider… il est deux heures de l’après-midi et il fait nuit’», a conclu Cardoso.