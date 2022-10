«Je serais très surpris si Benzema ne gagne pas le Ballon d’Or»

L’ancien joueur du Real Madrid Guti Hernández n’a aucun doute à considérer que Karim Benzema mérite de remporter le Ballon d’Or, qui sera décerné ce lundi, lors d’une cérémonie prévue au Théâtre du Châtelet, à Paris.

«Je serais très surpris s’ils ne donnaient pas le Ballon d’Or à Benzema. En termes de football, vous ne pouvez pas être sûr, mais tout ce qu’il a fait l’année dernière avec le Real Madrid… Individuellement, vous ne gagnez pas de titres, mais il a été fantastique», a déclaré l’ancien milieu de terrain dans une interview au quotidien espagnol As.

Benzema, 34 ans, a terminé la saison dernière avec 44 buts en 46 matchs officiels pour le Real Madrid tout en étant la figure principale de l’équipe qui a remporté la Ligue espagnole et la Ligue des champions. Karim Benzema a marqué plusieurs but salvateur comme ceux inscrits cont le PSG, le Chelsea et le Manchester City.