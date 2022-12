«Je resterai au Real Madrid, sauf si…», Carlo Ancelotti fait une annonce sur son avenir

A 35 ans, Karim Benzema a annoncé ce lundi mettre un terme à sa carrière internationale. Au lendemain de la défaite de la France en finale de Coupe du monde 2022, l’attaquant du Real Madrid quitte les Bleus.

«J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin», a indiqué Karim Benzema, avec un hastag «Nueve», l’un de ses surnoms, et une photo de lui sous le maillot de l’équipe de France. Blessé juste avant le Mondial et forfait pour la compétition, le dernier Ballon d’or restera à 97 sélections en carrière, pour 37 buts.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

L’histoire de Karim Benzema avec l’équipe de France a été contrariée, avec comme point final cette Coupe du monde au Qatar, qu’il n’a pas pu disputer en raison d’une blessure intervenue la veille du ébut du Mondial. Dans sa carrière, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions n’aura finalement disputé qu’un Mondial, en 2014.

Après avoir fêté sa première sélection en mars 2007, il avait participé à son premier tournoi majeur en 2008, lors de l’Euro. En 2010, après une première saison au Real Madrid, Karim Benzema était laissé de côté par Raymond Domenech pour la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Mais la carrière de Karim Benzema en équipe de France a été entachée par l’affaire de la sextape, le laissant sur le carreau entre octobre 2015 et son retour surprise, lors de l’Euro 2021.

Après avoir aplani les choses avec Didier Deschamps, «KB9» s’offrait quelques mois plus tard son seul titre en sélection lors de la Ligue des nations, où il fut décisif lors des deux matchs du Final Four face à la Belgique et l’Espagne.

Forcément, après une saison où il a tutoyé le firmament de son sport, emmenant le Real Madrid à la victoire en Ligue des champions et décrochant le Ballon d’or, Karim Benzema était attendu par de nombreux supporters pour cette Coupe du monde au Qatar. Touché au quadriceps de la cuisse gauche, le buteur devait quitter ses coéquipiers avant même le début de la compétition.