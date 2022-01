«Je pense que Xavi est un peu surpris de moi»

Après avoir déclaré forfait en Copa del Rey, face à l’Athletic Bilbao (2-3), Xavi concentre toute son attention sur le match de demain, dimanche, avec Alavés, dans lequel il souhaite voir Barcelone renouer avec la victoire.

«Je pense qu’Alavés est très similaire à l’Athletic. Ils ont un système similaire. Ce sont trois points vitaux et nous avons besoin d’une victoire urgente», a commencé par dire l’entraîneur, en conférence de presse.

Invité à parler de la situation d’Ansu Fati, qui a fait une rechute dans le match de la Copa del Rey et sera absent au moins deux mois, Xavi s’est montré très inquiet : «Ansu Fati est très affecté. Nous sommes frustrés et tristes, il a fait une rechute. Lundi, nous aurons une réunion avec lui, sa famille et les médecins pour décider quoi faire et définir un plan de rétablissement. Nous sommes là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin».

Quant à la situation de Dembele, dont le contrat se termine à la fin de la saison et les négociations pour un renouvellement sont au point mort, Xavi a été catégorique : «Sa situation ne change rien avec la blessure d’Ansu. Nous étions déjà clairs. Il s’entraîne bien, mais il connaît parfaitement sa situation. Plus de discussion, je me suis fait comprendre. L’équipe partira demain, on verra si elle est là».