«Je partirai la tête haute», il annonce son départ

Lié à Lyon jusqu’en juin 2023, Thiago Mendes ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. Consulté sur le sujet par le site de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain a laissé la porte ouverte à toutes les options.

«Tout d’abord, je veux très bien terminer ce championnat. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Il me reste encore un an sur mon contrat avec le club pour lequel je donne tout. Je sortirai d’ici la tête haute de toute façon. Si le président m’appelait pour discuter du renouvellement ou non de mon contrat, je viendrais m’asseoir avec lui pour l’écouter. Et si je dois rester un an, je ferai toujours de mon mieux», a déclaré le Brésilien.

Reste à savoir quelles sont les intentions de l’OL pour l’ancien Lillois, dont la valeur est estimée à environ 10 millions d’euros.