«Je ne vois pas Messi heureux au PSG», un ancien joueur critique la star Argentine

Dans une interview, Juan Carlos Heredia, ancien joueur de Barcelone, considère que Lionel Messi n’a pas encore montré au Paris Saint-Germain ce qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de Barcelone.

«Je ne vois pas Messi heureux au PSG. Messi au Paris Saint-Germain est l’ombre de ce qu’il était à Barcelone. Le PSG paierait n’importe quoi pour voir Messi jouer pour le Barça», a déclaré l’ancienne référence à l’emblème catalan, dans des déclarations à Super Deportivo Radio.

Le compatriote du buteur argentin soutient que Messi aurait dû réfléchir un peu plus : «Je pense qu’il aurait dû réfléchir davantage avant de partir. A Barcelone, il était idolâtré et avec deux ou trois pièces il était déjà là. Au PSG, il devra tout montrer et pour l’instant il n’y parvient pas», a-t-il ajouté.

Sur la situation d’Aguero, il déclare que «S’il avait su que Messi allait partir, il ne serait pas venu».