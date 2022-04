«Je ne veux plus jamais revoir Cristiano Ronaldo», le jeune de 14 ans rompt avec le silence

L’ancien défenseur de Liverpool José Enrique a critiqué Cristiano Ronaldo après l’incident qui a eu lieu après la défaite 1-0 de Manchester United à Everton samedi.

Une vidéo devenue virale sur les médias sociaux montre la star portugaise brisant le téléphone de Jake Harding, un jeune fan d’Everton de 14 ans, alors qu’il se rendait au vestiaire.

«Je l’ai toujours dit», a tancé José Enrique sur son compte Twitter «Je ne l’aime pas. Il croit [qu’il] est dieu et qu’il peut faire ce qu’il veut. Cela n’enlève rien au fait qu'[il a] été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, mais en tant que personne, [je] ne l’aime pas.»

Les excuses de Ronaldo

Après l’incident, Ronaldo a pris la parole sur les médias sociaux pour s’excuser publiquement de son attitude et a invité le jeune fan d’Everton à assister à un match de Manchester United à Old Trafford.

«Il n’est jamais facile de gérer les émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons», a déclaré Ronaldo.

«Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et de sportivité.»