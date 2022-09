«Je ne veux plus de vos câlins», Paul Okoye prévient les filles qui l’embrassent

Shakira, la chanteuse a décidé de briser le silence et s’est exprimée pour la première fois sur sa séparation avec le Gerard Piqué dans le magazine Elle, dont elle fait la couverture du mois d’octobre.

Shakira, de la même manière, a profité du dialogue avec ce média prestigieux pour révéler qu’il s’agit de l’étape la plus sombre de sa vie et a raconté plusieurs des sacrifices qu’elle a faits pour être avec le défenseur ibérique.

«C’est difficile d’en parler, d’autant plus que je suis encore en train de vivre ça et que je suis sous les yeux du public. Notre séparation n’est pas comme une séparation normale. Cela a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. C’est probablement l’étape la plus sombre de ma vie», a-t-elle d’abord déclaré.

Puis, elle a ajouté : «L’un des deux a dû faire des sacrifices. J’ai mis ma carrière en veilleuse et je suis venu en Espagne pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un acte d’amour. Grâce à cela, mes enfants ont pu avoir une mère présente, et j’ai avec eux ce lien incroyable qui est incassable et qui nous soutient.»

La chanteuse a réitéré que ces derniers mois n’ont pas été du tout faciles et a souligné que le siège des différents journalistes a beaucoup affecté son environnement familial, principalement ses enfants, Sasha et Milan.

«Le traitement de la presse a été très difficile et très envahissant pour mes enfants. Ils ne méritent pas de se sentir surveillés à chaque instant, photographiés à l’école ou poursuivis par des paparazzis. Ils méritent une vie normale. Cela me semble être un cirque total», a-t-elle déclaré.