Réal Madrid : «Je ne vais pas me…», le message de Karim Benzema après sa blessure

Un jeune homme, qui assure également que sa mère est Shakira, demande 835 millions de pesos. Selon le sujet, Alarcón l’a abandonné.

La polémique pour Shakira semble sans fin, car au milieu de sa rupture avec Gerard Piqué, la Colombienne fait maintenant face à une nouvelle scandaleuse qui vient de son pays d’origine, et c’est qu’un jeune homme est apparu qu’elle prétend être son fils et qui a été mis en adoption quand il était petit. Mais, qui est le père supposé et que dit-il ? Ensuite, nous allons tout vous dire.

Les médias et les paparazzi doivent non seulement faire face aux infidélités présumées de Gerard Pique, mais aussi à un fils présumé de Shakira qui est issu d’une relation que le Colombien avait avec l’acteur Santiago Alarcón lorsqu’ils étaient très jeunes

Il convient de noter que le jeune homme en question a tenté de porter l’histoire aux médias, mais il a été rejeté, alors il s’est apparemment adressé à celui qu’il indique comme son père, l’acteur colombien Santiago Alarcón, que ce jeune homme a recherché et révélé. à lui qu’il est son père biologique.

Santiago Alarcón a dénoncé l’extorsion du jeune homme assure qu’il s’agit de son fils

Par le biais de ses réseaux sociaux, Santiago Alarcón a décidé de porter plainte publiquement contre les actes de persécution dont il est victime, car il a souligné que lui et sa famille étaient harcelés par quelqu’un qui prétend être son fils.