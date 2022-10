«Je ne comprends plus rien au foot», l’énorme coup de gueule de Marco Verratti

Ce mercredi soir, le PSG est allé chercher un point sur la pelouse de Benfica en Ligue des Champions. Après la rencontre, Marco Verratti a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du PSG en a rajouté une couche ce jeudi après-midi.

En effet, Marco Verratti n’a pas du tout digéré la décision de l’arbitre, Jesus Gil Manzano, qui n’a sorti qu’un carton jaune après la très vilaine faute de Enzo Fernandez.

«J’ai parlé avec l’arbitre, et ça veut rien dire que je ne comprends rien au foot. Au début du championnat, ils font des réunions pour nous dire que si vous taclez comme cela, au dessus de la cheville, c’est carton rouge.

Pourtant, aujourd’hui, il m’a dit qu’il n’y avait pas excès d’engagement. J’ai la cheville gonflée. S’il y a un peu plus d’intensité, je m’en sors avec la cheville cassée, mais bon… L’arbitre a fait des erreurs, comme moi aujourd’hui.

J’aimerais juste qu’ils s’expliquent un peu plus des fois pour reconnaître qu’ils peuvent se rater, comme nous, et comme vous pouvez le faire aussi. Mais il continue à dire que c’est seulement carton jaune. On ne se comprend pas avec les arbitres (sourire)», a pesté le milieu de terrain du PSG.

Ce jeudi après-midi, Marco Verratti en a rajouté une couche sur le duel Benfica-PSG via son compte Instagram. «On a souffert, on a lutté, on a essayé de ramener les trois points jusqu’à la fin. Dans une semaine, ils nous attendent. Un grand match à la maison, chez nous. Allez Paris», a posté le pensionnaire du PSG.