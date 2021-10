«Je n’avais pas tort» : la phrase cinglante de Messi qui résonne à Barcelone

Le joueur de tennis suisse est un cas digne d’étude : il est l’un des athlètes les mieux payés au monde, mais seulement 30.000 dollars proviennent de ses mérites sur le court.

Roger Federer représente un cas unique dans le monde du sport. Selon la dernière mise à jour de la liste Forbes des athlètes les mieux payés au monde, le tennisman suisse occupe une honorable septième place.

Devant, il a de vraies machines à gagner de l’argent comme Conor McGregor, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Lebron James, mais sa fortune réside principalement dans les entreprises et les accords de sponsoring qu’il chérit.

Ces derniers temps, le Suisse, qui a eu 40 ans en août, a été accablé par des blessures – le dernier genou – qui lui ont à peine permis de disputer une poignée de tournois.

En conséquence, ses gains du concours s’élèvent à 30 000 $. Cependant, les dernières estimations indiquent que Federer empoche plus de 90 millions de dollars par an. Comment est-ce possible?

De toute évidence, le fait qu’il soit une légende du sport et l’un des trois joueurs de tennis qui ont 20 tournois du Grand Chelem – Rafael Nadal et Novak Djokovic l’égalent – est une revendication suffisante pour que les grandes marques et entreprises de la planète lui offrent un parrainage succulent. contrats dont le montant n’a cessé d’augmenter au fil des années.

Vos affaires lucratives

Si l’on regarde l’historique des accords commerciaux que le joueur de tennis a, alors que le portail Money Control est tombé en panne à l’époque, les chiffres sortent.

Depuis 1998, il détient une raquette de marque Wilson, qui lui rapporte 350 000 $ chaque année depuis 2003 ; Rolex lui rapporte 8 millions de dollars chaque année ; Mercedes-Benz lui rapporte 5 millions de dollars supplémentaires par an.

A travers Moët & Chandon, la maison de champagne avec laquelle il collabore depuis 2012, il reçoit 8 millions de dollars supplémentaires ; et les chocolats Lindt lui rapportent un bénéfice de 4 millions de dollars.

En 2009, il signe avec la banque Crédit Suisse pour 2 millions par an et entretient un lien avec la société de télécommunications Sunrise pour 7 millions. La marque de pâtes Barilla lui rapporte 8,1 millions de dollars par an et NetJets 6 millions de dollars supplémentaires par an.

Tous ces accords s’élèvent à un montant proche de 50 millions de dollars, auxquels il a dû ajouter 10 millions de plus de sa collaboration de longue date avec Nike. Jusqu’en 2018. Année où les Suisses ont frappé un coup de maître.

À l’époque, Nike habillait un nombre impressionnant de joueurs de tennis professionnels. Il y avait des superstars établies comme Serena Williams, Rafael Nadal et Maria Sharapova, ainsi qu’un groupe de joueurs émergents comme Nick Kyrgios, Denis Shapovalov et Amanda Anisimova. Une liste aussi longue que chère, qui a placé l’entreprise à la croisée des chemins.

Selon Joe Pompliano, un expert américain des affaires du monde du sport, il existe une règle tacite de ne pas dépenser plus de 10 % du revenu total en contrats de parrainage avec des athlètes. Et Nike a dû prendre une décision.

Sur la table, deux options : laisser une superstar «vieillissante» de 36 ans abandonner votre parapluie pour protéger vos marges commerciales de 350 millions de dollars – moins de 1% du chiffre d’affaires total de 45 milliards de dollars de Nike-, ou succomber à leurs demandes et prolonger l’une des relations commerciales les plus légendaires de l’histoire du sport.

Nike et le tournant

En fin de compte, Nike a opté pour le premier et a permis à Roger Federer de décrocher l’un des contrats les plus lucratifs du monde du sport en annonçant un accord de 300 millions de dollars sur 10 ans avec la firme japonaise Uniqlo. Arrêtez de gagner 10 millions de dollars pour en gagner 30. Et peu importe ce que fait le Suisse ou s’il prend sa retraite : ce chiffre est garanti.

Cependant, tout le monde y gagne. On ne peut pas dire que la décision prise par Nike en raison des réclamations de Federer était la mauvaise.

À 30 millions de dollars par an, cela aurait absorbé presque tout l’argent du sponsoring annuel des athlètes de Nike, et même si Roger Federer n’a pas remporté un seul Grand Chelem depuis la signature de l’accord, cela a donné à Uniqlo une portée mondiale qui n’en a pas. Avait avant.

Quant à Federer lui-même, il recevra un chèque annuel de 30 millions de dollars d’Uniqlo jusqu’à ses 46 ans, probablement longtemps après sa retraite en tant que l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire.

C’est-à-dire trois fois plus que ce qu’il percevait de Nike au meilleur moment de sa carrière. Et puis, il y a un aspect qui a tendance à être oublié et qui peut permettre aux Suisses de se ruiner une nouvelle fois.

Le coup de maître

L’accord avec Uniqlo ne tenait pas compte des chaussures, alors Federer a continué à porter des chaussures Nike sans recevoir de compensation pour cela.

Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir la marque de chaussures On, une entreprise avec laquelle il a signé il y a quelques années un accord pour devenir investisseur, designer et ambassadeur mondial de la marque de chaussures. Et de Suisse, pour le plus grand bonheur du tennisman.

Les détails financiers de son investissement ne sont pas publics, bien que divers médias suisses estiment le montant apporté par le joueur de tennis à environ 54 millions de dollars.

Un chiffre important dont le joueur de tennis profite déjà puisque On est récemment entré en bourse, atteignant une valorisation de 11 milliards de dollars à ses débuts à Wall Street.

Encore un succès des Suisses, qui peuvent saisir un chiffre encore plus élevé que celui fourni par Uniqlo grâce au commerce de la chaussure. Un nouveau spin du maître de la raquette qui clarifie définitivement pourquoi il est l’un des athlètes les mieux payés sans entrer sur le terrain.