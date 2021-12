«Je n’aime pas perdre», Xavi très furieux

Xavi Hernández a été déçu que Barcelone ait perdu, ce samedi, à domicile, contre le Betis (0-1), dans un match des 16es de finale du championnat espagnol.

«Quand on jouait mieux, on encaissait un but. Nous devons être plus tactiques et un contre un ne peut pas échouer. Nous étions déjà au courant de vos transitions, mais c’est une énorme punition pour ce que nous avons fait. C’est une défaite qui fait mal. À la maison. Nous jouons bien, mais c’est le football. Nous devons maîtriser les jeux. Nous savons que nous devons nous améliorer. Mercredi, nous aurons une autre finale (Champions). Nous ne pouvons plus échouer. Maintenant, je pense aussi que notre deuxième mi-temps a été bonne», a déclaré l’entraîneur de l’équipe catalane.