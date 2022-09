«Ces derniers jours, j’ai beaucoup…», Karim Benzema prend une décision radicale avant le Qatar

Lors d’une soirée organisée par le journal espagnol, Karim Benzema l’attaquant du Real Madrid a obtenu trois récompenses individuelles pour la dernière saison.

Un petit amuse-bouche avant le Ballon d’or ? Lors d’une soirée de gala organisée par le journal Marca , Karim Benzema a reçu trois récompenses individuelles. Une armoire qui se remplit de plus en plus pour le Français, avant la cérémonie du Ballon d’Or le 17 octobre, trophée individuel ultime qui lui tend les bras.

L’attaquant a eu le sourire au théâtre Goya de Madrid ce mercredi. En effet, le Madrilène est reparti avec le prix Pichichi récompensant le meilleur buteur du championnat (27 buts en Liga), le prix Alfredo Di Stéfano récompensant le meilleur joueur du championnat et le MVP des supporters.

«Je suis très fier de mon travail. Je remercie le club et mes coéquipiers pour leur aide», a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Véritable compétiteur, Benzema souhaite «faire plus, gagner la Liga, marquer beaucoup de buts et s’amuser sur le terrain, ce qui est le meilleur moyen de faire plaisir aux gens.»

Retour à la compétition

«Je suis prêt.» Des mots de l’attaquant lui-même qui feront plaisir aux supporters de l’équipe de France et du Real. Karim Benzema n’a plus foulé une pelouse depuis sa sortie le 6 septembre face au Celtic à cause d’une blessure à la cuisse.

Même si ce n’est pas en tant que titulaire, le meilleur joueur du championnat espagnol de la saison passée pourrait effectuer son retour avec l’équipe pour le match de dimanche face à Osasuna.