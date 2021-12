«Je n’ai jamais vu un joueur de l’âge de Ronaldo aussi en forme»

L’entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré ce vendredi lors de la présentation qu’il serait celui qui s’adapterait au style de Cristiano Ronaldo et non l’inverse.

Ronaldo a déjà marqué 12 buts cette saison, dont six en Ligue des champions et qui a directement marqué 10 points dans le groupe F. Le rôle du joueur de 36 ans dans l’équipe a été particulièrement débattu et l’arrivée de Rangnick a intensifié le débat alors qu’il Dans le passé, l’entraîneur l’avait considéré comme “vieux”, mais il semble avoir changé d’avis, comme il l’a déclaré lors de la conférence de presse à Old Trafford.

«Il faut toujours adapter le style ou l’idée du football aux joueurs disponibles, et non l’inverse. J’ai vu Cristiano hier [contre Arsenal, une victoire 3-2 avec deux buts de Ronaldo et un de Bruno Fernandes] en seconde période, à 36 ans, un excellent professionnel».

«A son âge, je n’ai jamais vu un joueur aussi en forme. C’est toujours un joueur qui peut facilement faire la différence… Voyons comment nous pouvons développer l’équipe, nous avons besoin de tout le monde, et d’après ce que j’ai vu, il peut apporter sa contribution».