«Je me suis réveillée enceinte comme la Vierge Marie», dixit une chanteuse qui attend des jumeaux

Dans une interview accordée à un média en ligne, le dimanche 7 novembre 2021, l’influenceur et blogueur Apoutchou National revient sur ses liens amicaux et sympathiques avec la femme d’affaires Emma Lohoues.

Stephane Agbré assure que sa relation avec Emma est purement amicale et pleine d’admiration. Il ajoute que la jeune femme est très ouverte et humble, des caractères qui ont facilités le feeling entre eux, à leur première émouvante rencontre.

Lire aussi : Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat s’exhibe avec des liasses de billets (photos)

«On s’écrivait sur les réseaux sociaux et sur whatsapp. Quand on s’est vu, le feeling est passé. Lorsqu’elle est arrivée le matin à Paris, on ne m’a pas vu avec elle à l’aéroport. Les internautes ont commencé à penser autrement. Elle m’a appelé, en me disant mon bébé, tu es où. Vient me trouver à mon hôtel.

Je me suis habillé rapidement. J’ai mis un costume, j’ai même oublié de mettre ma ceinture et de prendre mes lunettes. Donc je suis remonté pour récupérer tout ça. Je transpirais dans la voiture…(rire). Quand je suis arrivé, elle était contente de me voir. On est parti manger et on a passé toute la journée ensemble.»

Emma Lohoues a egalement profité de la journée pour prodiguer des conseils à son cadet. Selon, AP le Guide, les conseils ont fait du bien à son moral.

«Elle m’a dit beaucoup de courage, j’aime ta détermination. Je vois quelqu’un qui a envie de réussir. N’écoute pas tout ce qui se dit sur la toile. La preuve en est qu’on me traite de prostituée, de tous les noms mais je continue de perseverer et mon travail parle à ma place donc continue de te battre.»

Rappelons que Emma Lohoues a collaboré avec Apoutchou pour le clip de sa chanson «La Vie». Une demande à laquelle elle a humblement répondu : «Quand je lui ai dit que je fais mon clip, elle a répondu, je ne peux être à Paris et manquer ton clip. Elle est venue, elle a embelli le clip de sa beauté et sa joie de vivre», a-t-il confié.