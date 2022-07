«Je le répète. Je ne suis pas Camerounais parce que…» : Kylian Mbappé lâche la vérité

Il y a quelques jours, on apprenait que Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United, avait subi une opération au cours de laquelle le Portugais s’est vu injecté du botox dans les organes génitaux .

Sur la Radio Marca, le Dr Esteban Sarmentero a donné des détails sur l’opération de Cristiano Ronaldo. L’expert a expliqué en détail en quoi consistait la dernière retouche esthétique du crack portugais de 37 ans.

«La raison pour laquelle Cristiano Ronaldo s’est fait injecter du botox est, probablement, pour deux raisons : pour lisser et permettre au scrotum de ne pas se contracter et ils peuvent ressembler à des testicules avec plus de volume», a expliqué Sarmentero.

L’expert a précisé que le joueur l’avait subi pour apparaître beau et a précisé qu’en réalité, qu’il ne s’agit pas d’une opération, mais de quelques petites injections et d’une retouche esthétique. Le médecin Sarmentero a exprimé que ces piqûres ne font pas mal. «Une nouvelle utilisation a récemment été trouvée pour le botox, qui est si largement utilisé pour d’autres zones du corps humain, comme le visage. C’est une utilité purement esthétique qui n’a d’autre intention que d’améliorer les organes génitaux masculins», a-t-il affirmé.

En revanche, Esteban Sarmentero a déclaré que dans ce type de retouches où intervient le botox, l’effet dure environ six mois : «Il y a deux injections par an , tous les six mois il faut faire la retouche pour être bien toute l’année». Il a également profité de son intervention dans pour souligner que, malgré sa proximité, ce n’est pas lié à l’opération d’agrandissement du pénis. «C’est une opération, il faut une anesthésie locale, ils ne sont pas injectables, donc il faut couper et coudre», a expliqué Sarmentero a Marca.