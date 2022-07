«Je le jure. C’est mon footballeur préféré de tous les temps…» : Karim Benzema lâche la vérité

Joan Laporta insiste auprès de Lionel Messi. Le président du FC Barcelone ne ferme pas la porte à la légende argentine, avec qui il sait qu’il est endetté, que ça s’est mal terminé, et il l’a encore évoqué dans de nouvelles déclarations pour ESPN.

Qu’a dit Laporta cette fois?: «Je crois, j’espère et je souhaite que le chapitre de Leo Messi ne se termine pas au Barça.» Le président se sent coupable d’avoir laissé partir Messi, pour le pire du PSG, et veut tout faire pour le faire revenir et, surtout, pour qu’il y ait la paix entre eux, chose difficile aujourd’hui.

«Je pense, j’espère que l’histoire de Leo Messi avec Barcelone n’est pas encore terminée. Elle est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu’elle a une fin plus belle qu’elle ne l’était. En tant que président du Barca, je me sens redevable à Messi.» C’est Laporta lui-même qui exige qu’il y ait un adieu ou un dernier chapitre entre Messi et Barcelone.

«Moralement, en tant que président du Barça, je pense que j’ai fait ce que j’avais à faire, mais en tant que président du Barça et personnellement, je pense que je lui suis redevable», a déclaré le président, mais a ajouté que l’Argentin devrait avoir un autre au revoir : «Et avoir un fin bien plus splendide qu’elle ne l’était».

Messi avait la parole de Laporta d’un renouvellement au Barça depuis novembre 2020 lorsque le président a lancé sa candidature, qu’il a finalement remportée en mars 2021.

De là, il a continué avec les promesses dans la presse, mais brusquement le 5 août 2021, et sur une date fatidique. date, tout était cassé et Messi est parti.

Messi a considéré et maintient toujours la même chose, que Laporta l’a trahi. Surtout, parce que Messi est allé voter publiquement pour le candidat. La relation a été rompue et lors des adieux de Messi, il n’y a eu qu’une salutation froide entre les deux.

Depuis que Messi a signé au PSG, Laporta a passé beaucoup de temps à discréditer Messi, comme s’il n’était qu’un autre joueur, avec des mots un peu blessants : «Si un jour il veut revenir, il faudrait que ce soit gratuit et que les techniciens donnez d’abord le feu vert.” bon s’il peut ou non s’intégrer dans le nouveau projet».

Cela est tombé mal et de l’entourage de Messi ils ont demandé à Laporta de ne plus parler de lui, de ne plus l’utiliser. Laporta s’apparente à le déclarer facile et d’autres mots avec une certaine démagogie ne sont pas bien passés non plus :

«C’est la décision la plus triste de toutes et je n’aurais jamais voulu la prendre, mais je ne regrette pas non plus parce que je voulais mettre l’institution devant tout, même devant les entraîneurs et le meilleur joueur de l’histoire, il peut sembler qu’il n’y a rien eu après, mais ceux d’entre nous qui aiment le Barça savent que l’histoire continue et qu’avec du travail et des décisions réfléchies, nous pouvons continuer sur le chemin du succès». Le président fait le tour et cette dernière fois il demande la paix. Pour l’instant.