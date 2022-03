«Je le dis, il a de la qualité, c’est un joueur de référence…»

Nous ne savons pas comment la France se comportera à Qatar 2022, mais ce que nous savons, c’est qu’elle fera le show. Et une grande partie viendra des pieds de Kylian Mbappé.

Quel bijou les Gaulois ont. Et même si ce n’est pas nouveau, le joueur du PSG continue de nous étonner à chaque match.

Lors du match amical de la France avec l’Afrique du Sud, Mbappé a ouvert le score avec ce but signature : passe de Griezmann que Mbappé arrête sur le côté gauche de la surface, regarde un trou dans la défense sud-africaine et décoche un tir qui tourne et pénètre dans le coin supérieur gauche du gardien adverse. Coup de scandale.