«Je le dis, Cristiano Ronaldo est un excellent joueur, mais…»

En début de saison, Harry Maguire a accordé une interview à Sky Sports. Interrogé sur Cristiano Ronaldo, le capitaine de Manchester United a fait l’éloge de l’attaquant de 37 ans.

«Qu’est-ce que Ronaldo apporte à l’équipe ? Buts! De plus, c’est un excellent joueur et il a un grand caractère. Je sais ce que c’est que de faire l’objet de beaucoup de spéculations dans la presse, mais il en emporte beaucoup avec lui et tout ce qu’il fait est scruté à un certain niveau… Mais c’est ce qui arrive quand on joue dans un club de cette taille. Maintenant, quand les choses vont bien, vous êtes également très apprécié. C’est le football, le sport que nous avons choisi, mais évidemment il y a une ligne qu’il ne faut pas franchir», a-t-il tiré.

On rappelle que Cristiano Ronaldo a été impliqué dans une polémique lors de cette saison fermée, ayant été désigné pour quitter Manchester United en raison de l’absence de la Ligue des champions. Cependant, le capitaine de l’équipe nationale est prêt pour ses débuts en Premier League, ce dimanche, contre Brighton.