«Je l’avoue et je le répète, Cristiano Ronaldo est un homme égoïste»

La mère du jeune homme à qui Cristiano Ronaldo a arraché un téléphone portable et l’a jeté à terre après la défaite de Manchester United à Everton en avril dernier, a révélé que le joueur portugais l’avait appelée personnellement après l’incident.

Sarah Kelly, mère de Jacob Harding, 14 ans, supporters d’Everton mais fan de Ronaldo, a accordé une interview à The Mirror ce mardi, après avoir appris il y a quelques jours que le joueur avait été puni et l’affaire a été abandonnée, selon un communiqué de presse de la police de Merseyside.

Sarah assure au journal qu’elle compte, après tout, porter plainte contre le joueur, estimant que la sanction était légère. Elle raconte que le lendemain de l’incident, elle a été contactée par un représentant de Ronaldo et qu’elle a refusé un rendez-vous, ce qui a conduit les Portugais à l’appeler personnellement : «Quand j’ai raccroché le premier appel téléphonique, je tremblais et pleurais, comment as-tu osé ? ? Bien sûr, je sais qui il est une star».

Après avoir parlé avec Ronaldo, Sarah n’a eu aucun doute : «L’homme le plus arrogant à qui j’ai jamais parlé. Il m’a demandé si je voulais le rencontrer lui et sa famille, qui n’était pas un mauvais père, qui avait eu une enfance difficile et avait perdu son nouveau père. Je lui ai dit que j’avais aussi perdu mon père, que j’avais un cancer. Je ne connaissais même pas mon nom.

Je n’ai jamais dit le nom de Jacob, j’ai juste dit ‘le garçon’. Que je savais que le garçon avait des problèmes, mais je lui ai dit que c’était lui qui avait des problèmes. Il s’est excusé, mais a dit qu’il n’avait rien fait de mal, n’avait frappé personne, et étais furieux. Mon fils a des marques, ça fait pas mal ?», se souvient-il en sursaut.

Il poursuit : «Il a dit qu’il ne voulait pas que l’affaire soit dans la presse ou devant les tribunaux, qu’il avait une super équipe d’avocats et qu’il gagnerait si cela se concrétisait, qu’il savait jouer avec les médias. Qui avait déjà été plusieurs fois devant les tribunaux [accusation de viol à Las Vegas en 2009 et accusation d’évasion fiscale à Madrid en 2010]. Finalement, il m’a demandé ce que je voulais de lui et j’ai dit que je ne voulais rien, l’affaire était avec la police».

Sarah dit également que la famille a souffert d’abus en ligne, comme si c’était eux qui avaient fait quelque chose de mal. «J’étais furieux que l’affaire fasse l’objet d’une enquête et qu’il ait pu obtenir mon numéro. Et je suis dégoûté qu’il soit parti. Ni l’un ni l’autre n’a remplacé le téléphone de mon fils et les trolls d’Internet ont fait de notre vie un enfer. Tout à coup, nous sommes les criminels et il est la victime innocente», dit-il.