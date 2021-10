«Je la comprends plus que les autres» : 50 Cent veut une collaboration avec Nicki Minaj

50 Cent a une carrière d’acteur qui remonte à 2005 Get Rich or Die Tryin’, mais il n’a pas encore décroché un rôle principal dans un film de comédie romantique.

Lors d’une apparition sur le podcast Jalen Rose: Renaissance Man jeudi (30 septembre), on lui a demandé s’il se plongerait jamais dans ce genre de films et qui il aimerait jouer en face dans une scène d’amour.

«Vous savez avec qui il serait probablement amusant de travailler ? Nicki», a déclaré 50 Cent. «Nicki Minaj serait amusant d’être dans une comédie romantique avec. Je la comprends un peu plus que les autres. Elle est plus dure. Quand elle est une connasse, c’est parce qu’elle te dit : ‘Tu ne vas pas profiter de moi.»

Il a poursuivi: «L’environnement, cela l’a rendue un peu plus comme, elle dit:» Ne joue pas avec moi «avant de jouer avec elle, à cause du tempérament de l’environnement et de la façon dont les gens sont d’où nous venons.»

En juillet 2020, 50 Cent a parlé de son amour pour Nicki Minaj dans un épisode de l’émission Young Money Radio de Lil Wayne, ayant tous deux grandi dans le quartier sud de la Jamaïque à Queens, New York.

«Je m’aime un peu Nicki», a-t-il déclaré. «Ce négro vient en fait de mon quartier. Il se trouve que c’est une fille, mais ce négro est dur ! Elle est plus dure que le n-gga avec qui elle baise. Elle soit plus dure. Et c’est une femelle alpha ! Ce putain de dur ! Tu vois ce que je dis, fils ? Vous devez la surveiller ou elle ira, elle fera quelque chose qui l’incitera à s’affirmer.

«Certaines choses que je ne comprends pas, certaines choses que je sais, c’est juste elle. Et je connais le voyage, je connais l’expérience, les bosses et les ecchymoses parce que j’ai eu les mêmes bosses et ecchymoses sur moi-même. Alors je l’apprécie toujours, tu sais ce que je dis ?

À la suite des tweets viraux de Nicki Minaj sur les testicules enflés en septembre, 50 Cent a plaisanté sur la situation sur Jimmy Kimmel Live.

«Écoutez, vous n’avez pas examiné les détails de cette situation», a-t-il déclaré. «Les détails disaient qu’il était sur le point de se marier. Je pense que les testicules, ça pourrait venir de l’enterrement de vie de garçon. Personne n’a dit ça. Pourquoi personne n’a pensé à l’enterrement de vie de garçon ? Maintenant, si vous avez eu un très bon enterrement de vie de garçon et que les choses commencent à gonfler, c’était Pfizer ! C’était définitivement Pfizer !