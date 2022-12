«Je démissionne si…», prévient l’entraîneur du Maroc après l’exploit contre le Portugal

En conférence de presse après l’exploit monumental face au Portugal lors des quarts de finale de la coupe du monde 2022, Walid Regragui a admis avoir refusé une proposition de contrat jusqu’en 2026 à la tête de la sélection marocaine.

En effet, Walid Regragui veut amener le Maroc tout au moins en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. S’il fait une performance en dessous de cette barre, ce dernier a signifié qu’il va démissionner. Pour lui, c’est considéré comme un échec après sa performance dans cette Coupe du Monde Qatar 2022.

«Si j’ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, c’est la compétence. Et après on regarde si t’es pas bon au revoir. On part sur la Coupe du monde, un nouveau contrat jusqu’en 2026, j’ai dit non non ! 2024 (il parle de la CAN Côte d’Ivoire) si on ne va pas en demi-finale minimum, je m’en vais, stop. C’est normal, le Maroc doit être en demi-finale», a déclaré Regragui à la presse à Doha

Le sélectionneur du Maroc fait partie de ceux qui pensent que les techniciens africains ont le niveau pour prendre la tête des grands clubs Européens. Pour lui, peu importe que tu sois Blanc, Arabe, noir, musulman ou Chrétien, les recruteurs doivent normalement choisir en tenant compte d’un seul critère : la compétence.

«Si tu es arabe, blanc, de couleur c’est la compétence, musulman ou chrétien c’est la compétence qui fait la différence. Dans 5 équipes, t’as plus de pourcentage que les autres.

Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains et Ben forcément quand le Sénégal est passé et le Maroc est passé, ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés et on avait plus de chances d’avoir un entraîneur africain en quart de finale.

Puisque les entraîneurs africains étaient tous Africains et c’est statistiques, c’est mathématique. Donc à un moment donné c’est l’expérience. Ça fait 10 ans que j’entraîne au Maroc», a-t-il ajouté.

«Si un entraîneur étranger arrive, contrat de 3 ans, non mais attends, il est en train de construire, quart de finale, comme ça, on change les mentalités. Des fois il faut dire les choses, compétences et il y a beaucoup d’entraineurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs», a conclu Walid Regragui.