«Je couche avec ma mère depuis que j’ai 22 ans et on a trois enfants…», révèle un homme marié

Un homme marié de 45 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide et des conseils après avoir couché avec sa mère biologique depuis plusieurs années.

L’homme qui a trois enfants avec sa mère, a révélé qu’il avait une liaison avec cette dernière depuis qu’il avait 22 ans. Selon lui, sa mère a donné naissance à 8 enfants et trois d’entre eux sont ses enfants. L’homme a récemment décidé qu’il voulait arrêter sa relation avec sa mère.

Cependant, la maman ne veut pas l’entendre de cette oreille. Pour elle, il n’est pas question de mettre fin à la relation. Sinon, elle risque de dire la vérité à la famille.

Ne sachant pas quoi faire, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour demander conseil. «Veuillez me publier en ano s’il vous plaît. Je suis un homme de 45 ans et Dieu m’a béni avec 3 enfants. Je vis avec un secret qui depuis toujours me fatigue l’esprit. J’ai couché avec ma mère biologique depuis que j’avais 22 ans.

Elle a 8 enfants dont 3 m’appartiennent. J’ai appelé ma maman et je lui ai dit que je voulais arrêter. Mais elle ne veut pas. Elle menace de tout dévoiler. Je risque de froisser mon père et je ne veux pas non plus perdre ma femme», a-t-il publié.