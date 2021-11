«Je commence à m’énerver contre Messi, il marche parfois et je lui dis : tu n’as pas honte ?»

Un ancien joueur assomme Lionel Messi. Rafael van der Vaart a impitoyablement attaqué l’argentin après la défaite du PSG contre Manchester City lors du match de Ligue des champions de ce mercredi 24 novembre.

L’analyste se dit triste du jeu de l’Argentin et admet que peu à peu il développe de plus en plus de sympathie pour Cristiano Ronaldo, qui à ses yeux peut élever une équipe à un autre niveau.

«Cela m’attriste», déclare Van der Vaart lorsqu’on l’interroge sur Messi. «C’est une question de volonté. Que vous le vouliez ou non. Messi est très recherché et s’il ne marque pas ou ne passe pas, il a joué un très mauvais match. Neymar a beaucoup plus, ce regard ouvert. Il voit plus, Mbappé aussi. D’une manière ou d’une autre, la voie Messi ne convient pas».

«Quand vous voyez Cristiano Ronaldo, par exemple, je sais que ce sont deux types de joueurs complètement différents. Il se bat et veut amener l’équipe à un autre niveau. Messi parcourt le terrain de temps en temps et je dis : n’est-ce pas une honte ?», ajoute le Néerlandais.

«Je commence à m’énerver contre Messi. Et c’est dommage, car un tel joueur ne renaîtra jamais. Cela a déjà commencé avec Ronald Koeman. C’était en fait un refus de travailler et ce n’est pas juste pour un joueur comme Messi». Lionel Messi a été également critiqué sur les réseaux sociaux. Pour les fans, le PSG a joué un match sans Messi qui n’a quasiment fourni aucun effort.