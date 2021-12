Javier Tebas a la clé pour faire à nouveau de la Liga le plus grand tournoi du monde

Le président de la Liga sait que deux des joueurs les plus importants du monde du football peuvent faire une halte au tournoi espagnol et retrouver l’éclat d’autres années.

Le président de la Liga a été clair lorsque La Pulga a frappé : «Cristiano et Neymar sont partis et cela a semblé être une catastrophe, mais je ne m’inquiète pas pour Messi parce que nous avons Vinicius», a déclaré Javier Tebas Medrano, l’avocat costaricain de nationalité espagnole qui gouverne le premier tournoi.

Haaland et Mbappé se réjouissent de faire partie de la Liga

Il est considéré comme l’un des leaders les plus influents du football mondial. Depuis 2013, il occupe le poste de président de la Ligue nationale de football professionnel après avoir été réélu pour un troisième mandat jusqu’en 2024.

L’homme le plus haut placé du football espagnol veut retrouver l’éclat du passé pour le tournoi local. Et vous pouvez l’obtenir avec les arrivées d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé.

Erling Haaland est le rêve de nombreuses grandes équipes de football européen. L’attaquant du Borussia Dortmund, selon les informations manipulées par le journaliste spécialiste du marché, l’Italien Gianluca Di Marzio, s’est engagé à jouer en Espagne.

«Earling Haaland n’aime pas autant la Premier League que la Liga. En fait, le championnat anglais ne fait pas partie des rêves du Norvégien, qui préfère jouer en Espagne», a commenté le journaliste. Ratifier la supériorité et l’attractivité du tournoi espagnol.

Ce que Barcelone offre à Haaland et ce que le Real Madrid lui propose

Il y a une différence fondamentale entre ce que propose la Maison Blanche et ce qu’elle propose à l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid propose de le faire partie d’une structure où il va partager la facture avec Benzema ou Mbappé. En revanche, à Barcelone, il sera la vedette de sa nouvelle structure.