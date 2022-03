Jamie Vardy : «J’ai vu Cristiano, Messi ou Pelé mais le plus grand footballeur de l’histoire…»

Dans un entretien accordé à SPORT, Lionel Messi a accepté de parler de la suite de sa carrière. Et l’Argentin se voit bien revenir au Barça mais pas pour y jouer.

«Oui, j’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone, NDLR) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club.

J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d’une autre manière.

S’il y a une possibilité, j’aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c’est le club que j’aime et je voudrais qu’il continue à être bon, qu’il continue à grandir et qu’il continue à être l’un des meilleurs au monde», a lâché Léo Messi

Arrivé au FC Barcelone à l’âge de 13 ans à l’été 2000, après ses premiers pas avec les équipes de jeunes des Newell’s Old Boys, Lionel Messi a ensuite explosé pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

Mais quelques mois après son départ de la Catalogne, l’attaquant aux six Ballons d’Or n’a pas oublié le Barça et compte donc un jour, peut-être après son contrat au PSG (jusqu’en juin 2023), revenir aider le FC Barcelone en y intégrant la direction. Et l’aide de Messi, ça ne se refuse pas.