Jamie Lynn Spears «découragée» après que la charité ait refusé un don au milieu du drame «Free Britney»

Une source a déclaré à HollywoodLife en exclusivité que Jamie Lynn Spears est «triste» qu’une organisation à but non lucratif ait refusé son don de bienfaisance au milieu de la bataille de sa sœur pour la tutelle.

Jamie Lynn Spears est «découragée» par le fait qu’une organisation à but non lucratif ait refusé son don de bienfaisance au milieu de labataille de conservation en cours desa sœur Britney, a révélé une source exclusivement à HollywoodLife.

Après que Zoey 101 alun, 30 ans, a annoncé que le produit de ses prochains mémoires irait à l’association de santé mentale This Is My Brave, l’organisation a déclaré qu’elle n’accepterait pas le produit à la suite des critiques des partisans de Free Britney.

À la suite de la nouvelle, une source proche de Jamie Lynn a déclaré à HL que l’actrice «ne peut pas croire» que le don a été refusé, ajoutant qu’elle est «triste» et «découragée».

La source a déclaré: «Jamie Lynn ne peut pas croire qu’elle a été refusée pour faire un don à une cause caritative. Elle craint d’être à nouveau rejetée, donc elle ne sait pas trop où prendre les choses d’ici.

L’actrice est «triste et découragée» car «elle essayait de faire une petite différence dans la vie de ceux qui souffrent de santé mentale», a déclaré la source, ajoutant qu’elle avait «toujours été philanthropique».

La source a déclaré: «Ce fut une énorme déception pour elle.» Jamie Lynn a annoncé ses mémoires renommées Things I Should Have Said le 11 octobre, écrivant sur Instagram que les bénéfices iraient à This Is My Brave.

«Je sais à quel point il peut être effrayant de partager des luttes personnelles, surtout si vous ne sentez pas que vous avez le soutien ou un espace sûr pour le faire, et ils font un travail incroyable pour soutenir et encourager les gens alors qu’ils partagent courageusement leurs expériences, «Jamie Lynn a écrit à propos de son organisme de bienfaisance de choix. Une semaine plus tard, l’organisation a écrit sur Instagram qu’elle «avait pris la décision de décliner l’offre», écrivant: «Nous vous avons entendu. Nous agissons.»

La décision a été annoncée par les partisans de Britney, qui ont exprimé leur conviction que Jamie Lynn a joué un rôle complice dans les 13 ans de tutelle de sa sœur.

En juin, suite à la première comparution de Britney devant le tribunal, Jamie Lynn s’est adressée pour la première fois à la tutelle sur Instagram, défendant son silence et expliquant qu’elle soutenait sa sœur.

«Peut-être que je ne l’ai pas soutenue comme le public le voudrait, avec un hashtag sur une plate-forme publique, mais je peux vous assurer que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il n’y ait un hashtag, et je la soutiendrai longtemps apres.» dit-elle dans une vidéo.

Quant à Britney, la pop star s’est prononcée contre sa famille devant le tribunal et sur les réseaux sociaux après ses dernières audiences.

Lors de sa première audience très médiatisée, Britney a déclaré qu’elle voulait porter plainte contre sa famille. «Je voudrais honnêtement poursuivre ma famille, pour être totalement honnête avec vous», a-t-elle déclaré.

«J’aimerais aussi pouvoir partager mon histoire avec le monde, et ce qu’ils m’ont fait, au lieu que ce soit un secret secret au profit de tous. . . Cela me concerne, on me dit que je n’ai pas le droit d’exposer les gens qui m’ont fait ça.