Jamie Carragher : «Ce sera une plus grosse erreur de garder Cristiano Ronaldo…»

Dans une interview accordée au magazine officiel du Paris SG sortir ce vendredi, l’attaquant argentin Lionel Messi a jugé la Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est le n° 30 parisien semble surpris du niveau pratiqué.

«Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c’est un championnat très compétitif où n’importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal.

Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d’une manière générale. Aujourd’hui, dans ce sport, il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matches», a-t-il analysé.