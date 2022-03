Jaloux? Ben Affleck serait «fâché» avec la chanteuse Jennifer Lopez…

A moins d’une semaine d’affronter le Real Madrid, Mbappé monopolise toutes les couvertures avant son déplacement au Santiago Bernabéu.

Le Français est de retour dans l’actualité après qu’en début de semaine le journal Le Parisien ait avancé l’offre de renouvellement que le PSG aurait mise sur la table :

«Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas de proposition concrète. Je pense que la dernière chose dont on parlera est d’argent», a déclaré Leonardo dans une longue interview à L’Équipe.

Si l’argent est important pour que Mbappé continue : «Kylian a une si grande valeur que ce sera une affaire secondaire. Je pense qu’il faudra quelques minutes pour se mettre d’accord sur l’aspect financier».

Renouvellement possible : «Je ne sais pas quel pourcentage il y a, mais on a la possibilité que ça continue. Tant qu’il ne signe avec personne, on va tout essayer. Nous ferons de notre mieux pour le conserver. Je ne pense pas qu’il prendra sa décision en fonction du match contre le Real Madrid. Ce que le Qatar a fait ces dix dernières années a placé le PSG parmi les grands.»

L’envie de Mbappé de continuer : «De plus en plus. C’est une question de peau, de sentiments. Nous ne sommes pas un club de vente. Je pense que Kylian réfléchit. La sensation qu’il y avait samedi dernier dans le stade était magnifique. Quelque chose de spécial se crée autour de vous. Je ne veux pas être ringard, mais les autres clubs n’ont pas les supporters du PSG.»

Le traitement de Kylian : «Il n’a pas été négligé. Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde. Messi a toujours été à ce niveau, et il continue à l’être, mais c’est normal qu’arrivent des gens qui changent les choses petit à petit. Il ne s’agit pas de juger l’un ou l’autre. L’un a 23 ans et l’autre 34. En tout cas, il y a un grand respect entre eux».

Était-ce une sage décision de signer Ramos?: «Jusqu’à présent, il n’a joué que cinq matchs. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme nous l’espérions. C’est difficile pour lui et pour les autres. La saison n’est pas terminée et je préfère attendre pour tirer des conclusions, mais je n’ai pas peur d’admettre mes erreurs quand j’en fais. Al Khelaifi me donne une totale confiance pour travailler et je le remercie.

Rumeurs sur Pochettino et Zidane : «Mauricio a encore un an sur son contrat. Honnêtement, nous n’avons pensé à aucun moment à changer d’entraîneur. Nous n’avons contacté ni Zidane ni personne. Pochettino est arrivé en étant l’un des meilleurs au monde et il l’est toujours. Si vous êtes heureux à Paris ? Je crois que oui. Il a peut-être eu des moments de doute, mais il n’a jamais demandé à partir. Aucun club n’a posé de questions sur lui. Je n’ai aucun problème avec Pochettino.»

Instabilité sur le banc parisien : «Certains clubs qui ont remporté la Ligue des champions ont eu plus de dix entraîneurs dans la dernière décennie. PSG, cinq : Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel et Pochettino. Les seuls qui ont eu moins d’entraîneurs sont l’Atlético de Madrid, Liverpool et City. Cinq entraîneurs en dix ans, c’est un cycle de deux ans, rien d’extraordinaire.

La Ligue des champions, le grand défi : «Quand ce projet a commencé en 2011, quatorze ans après mon dernier match au PSG, je suis revenu parce que je voulais construire un grand club. Pas seulement pour gagner les Champions. Un grand club quand il gagne c’est bien, mais quand il perd il doit rester compétitif. C’est notre cas. Nous ne jouons pas à la roulette russe.»

La petite discipline de Neymar : «Tu penses qu’un footballeur qui reste douze ans au top peut mener cette vie de fête constante ? C’est impossible. Il y a les réseaux sociaux et ça véhicule un sentiment qui n’a rien à voir avec la réalité.