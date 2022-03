Jake Paul offre à Will Smith et Chris Rock 15 millions de dollars pour un match de boxe

Le youtubeur américain veut tous les deux régler leurs différends sur un ring après l’épisode de la gifle. Ce fut l’un des scandales les plus importants de l’histoire des Oscars de toute l’histoire.

Chris Rock a fait une blague à Jada Pinkett au sujet de son alopécie, une situation qui a irrité Will Smith, qui sans réfléchir s’est monté sur scène pour gifler l’humoriste, qui n’a alors pas su comment réagir et a essayé de le rendre moins inconfortable.

C’est pourquoi Jake Paul, dans le confort de sa maison et après avoir été témoin de l’un des moments les plus étranges de l’histoire de la cérémonie des Oscars, a décidé d’offrir aux acteurs 15 millions de dollars pour monter tous les deux sur le ring et ainsi résoudre leurs différends.

Le youtubeur a offert ce montant pour chacun des acteurs afin qu’en août prochain, la date à laquelle le joueur de 25 ans pense également à revenir sur le ring, et à avoir Will Smith et Chris Rock comme undercard, est quelque chose que vous pensez pourrait être émotif.

Avant, Paul avait répondu à un autre commentaire sur les réseaux sociaux dans lequel le scandale entre Rock et Smith était évoqué, déclarant que «ça ne se peut pas, c’est fou».

Bien que beaucoup aient pensé qu’il s’agissait d’une blague, le youtubeur a ajouté que «quelqu’un me passe au téléphone avec le représentant de la boxe de Will Smith dès que possible», a-t-il demandé à son public.

Dana White réagit aussi

Le président de l’UFC, Dana White, a également réagi au moment gênant de la cérémonie, semblant avoir apprécié le moment sur scène.

«Enfin un spectacle des Oscars qui vaut le détour. Et Chris Rock a un menton fort», a tweeté Dana White. Le commentaire a déjà atteint 22,8 millions de likes.