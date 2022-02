Jake Gyllenhaal sort de son silence sur la chanson que Taylor Swift lui a dédiée

L’acteur s’est exprimé pour la première fois sur «All Too Well», le sujet de son ex-compagne qui pourrait lui être dédié et pour lequel il a fait l’objet de «cyberharcèlement».

Le 12 novembre, Taylor Swift a relancé son album ‘Red’ avec une nouvelle version de «All Too Well», un réenregistrement de dix minutes dans lequel tout indiquait de donner des détails sur sa rupture avec l’acteur Jake Gyllenhaal. Et c’est qu’il comprenait également un court métrage mettant en vedette Sadie Sink et Dylan O’Brien.

La chanteuse et l’interprète ont vécu une idylle de seulement deux mois, mais qui a sans aucun doute marqué la vie de l’artiste, qui a désormais voulu mettre au jour et montrer à ses fans les véritables raisons pour lesquelles leur relation n’allait pas plus loin, ce qui a conduit ses followers à spéculer sur une prétendue infidélité avec Anne Hathaway, avec qui il a coïncidé dans «Love and Other Drugs» en 2010.

Cela a entraîné une vague de messages à l’adresse de l’acteur, qui a dû annuler les commentaires sur son profil Instagram pour éviter de recevoir des insultes et des menaces de la part de ses fans. Maintenant, dans une interview avec ‘Esquire’, il a voulu parler de la chanson et de la «cyberintimidation» qu’il a subie.

Rien à voir avec la chanson

Concernant ‘All Too Well’, l’acteur a rompu son silence en assurant que «ça n’a rien à voir avec moi». «Il s’agit de sa relation avec ses fans. C’est sa forme d’expression. Les artistes utilisent leurs expériences personnelles pour s’inspirer, et je n’en veux à personne pour cela», a-t-il révélé.

Quant à savoir s’il a entendu parler de son ex-compagne, Gyllenhaal a répondu que «non». «Ce n’est pas que je ne réalise pas qu’il y a un intérêt dans ma vie. Ma vie est merveilleuse. J’ai une relation merveilleuse et j’ai une famille que j’aime beaucoup. Et toute cette période de temps m’a fait réaliser cela.»

Et c’est que la chanson et les spéculations à son sujet ont poussé une multitude de personnes à se rendre sur les réseaux pour le critiquer, ce pour quoi il a désactivé les commentaires sur ses publications :

«À un moment, je pense qu’il est important que lorsque les followers devenus rebelles, sentons-nous la responsabilité d’être civilisés et de ne pas permettre la cyberintimidation au nom de qui que ce soit».

«Cela soulève une question philosophique plus profonde. Il ne s’agit pas d’un individu en soi, mais d’une conversation qui nous permet d’examiner comment nous pouvons, ou devrions, assumer la responsabilité de ce que nous mettons dans le monde, nos contributions au monde. Comment déclencher une conversation ? C’est ce qu’on voit en politique. Il y a beaucoup de colère et de division, et cela met littéralement la vie en danger à l’extrême», a-t-il ajouté.