Jair Bolsonaro : le président brésilien hospitalisé après un malaise

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rappelé dans la nuit de lundi à mardi que la solution à la guerre en Ukraine n’était pas humanitaire mais «politique».

«L’ONU fait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les personnes dont la vie a été bouleversée par la guerre en Ukraine. Mais soyons clairs. La solution à cette tragédie humanitaire n’est pas humanitaire. Elle est politique. Cette guerre doit cesser», a-t-il tweeté.

The @UN is doing everything in its power to support people whose lives have been overturned by the war in Ukraine.

But let’s be clear. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian. It is political.

This war must end.

— António Guterres (@antonioguterres) March 29, 2022