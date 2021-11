«j’aimerais retourner à Barcelone», un ancien coéquipier de Xavi s’invite au Camp Nou

A 37 ans et travaillant pour l’équipe japonaise de Vissel Kobe, Andrés Iniesta n’a pas encore fixé d’échéance pour mettre un terme à sa carrière de footballeur, qui devrait, selon lui, s’étendre jusqu’en 2023 au moins. Après le souhait de Dani Alves de revenir au club, c’est au tour d’Iniesta qui s’invite à rejoindre Xavi.

«j’aimerais retourner à Barcelone, quel que soit le rôle, pour aider le club», a déclaré Iniesta dans une interview sur l’émission El Matí, sur Radio Catalogne, où il a commenté les événements sportifs actuels de le club par cœur, sans oublier le départ de Messi et l’arrivée de Xavi, deux anciens coéquipiers avec qui il entretient de bonnes relations.

Concernant le départ de Messi, il déclare : «C’est étrange de voir Messi avec un autre maillot, car j’aurais aimé qu’il continue après tant d’années sous le maillot de Barcelone. Mais chacun a son propre chemin. J’ai changé d’équipe, c’est difficile de commenter le fait d’être à l’extérieur».

«Je comprends que le club a peut-être fait tout ce qu’il pouvait et que personne ne voulait que Messi parte. En plus avec cette période moins bonne, où les résultats n’ont pas été au rendez-vous… ça fait mal de voir souffrir quelqu’un qui s’aime», a assumé Iniesta.

Concernant l’arrivée de son ancien collègue milieu de terrain Xavi : «Avec Xavi, j’ai toujours eu une très bonne relation et je le fais toujours. Je suis heureux parce que je comprends que pour lui, qui a suivi une formation d’entraîneur et qui se sent le Barça comme personne d’autre, c’est comme un rêve».

«Je sais qu’il donnera tout pour arranger les choses. Il sait qu’au Barça, on ne pense qu’à gagner. Tout est soutenu par des résultats. Il doit essayer de convaincre, déployer sa façon de jouer et que les joueurs y croient. De l’extérieur, je ne peux que lui souhaiter le meilleur», a déclaré Iniesta.