«J’ai vu Ronaldo, Cristiano, Pelé et Zlatan mais le meilleur…», Luis Suarez

Thomas Muller a coïncidé sur le terrain avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo alors que les deux se distinguaient davantage par leurs formidables départs. Il est venu voir Neymar pratiquement depuis qu’il a commencé son aventure en Europe.

Et voilà, plus récemment, il a aussi rencontré un cheminot comme Kylian Mbappé. Cependant, lorsqu’il a parlé du joueur le plus rapide qu’il ait jamais vu, il a mentionné un autre footballeur.

Après avoir remarqué que, sur le site 443, ils ont posé directement des questions sur le footballeur le plus rapide, le champion du monde, qui vient également de remporter El Sextete au niveau des clubs, a dévoilé le nom du Canadien Alphonso Davies.

«Qui est le footballeur le plus rapide que vous ayez jamais vu ?» était la question qu’ils ont posée sur le compte 433. Et Don Thomas, qui s’annonce au Qatar 2022 avec l’équipe d’Allemagne, a simplement répondu : «Alphonso Davies».

Depuis longtemps, l’équipe de jeunes du Bayern Munich avait déjà exprimé sa fascination pour la puissance de Davies et avait même révélé qu’il lui avait donné un surnom :

«Alphonso est un joueur avec beaucoup de puissance. Puissance extrême. Quand l’adversaire pense ‘J’ai le temps, j’ai le temps’, il se montre en faisant ‘meep-meep-meep-‘ comme le roadrunner (rires).»