«J’ai vu Messi, Ronaldinho et Cristiano mais le meilleur footballeur…», Vladimir Poutine

L’ancien capitaine de la Roma a publié une vidéo sur les réseaux sociaux niant ce fait après que la presse italienne ait mis son mariage en échec.

Francesco Totti est sous le feu des projecteurs après que différents médias italiens ont publié la possible crise conjugale que traverse l’ancien capitaine de la Roma.

Sa relation avec Ilary Blasi serait sur la corde raide en raison d’une prétendue infidélité avec Noemi Bocchi, une femme aux longs cheveux blonds qui apparaît assise quelques rangées derrière Totti lors du match que l’équipe de la capitale a joué contre Gênes au début du mois de février. mois.

Noemi, 33 ans, est diplômée en économie et sa relation avec le football est ancienne puisque son ex-mari, qui est homme d’affaires et avec qui elle a deux enfants, est manager au SSD Tivoli Calcio 1919.

De plus, Bocchi est passionné de paddle-tennis, un sport auquel Totti est devenu accro. Mais comme le rappelle le journal italien Repubblica, l’histoire entre Totti et Noemi aurait commencé il y a des mois, lorsqu’elle s’est enfuie d’un club à la mode de la ville pour voir un Totti qui avait subi un accident de la circulation qu’il n’a heureusement pas eu de plus grandes conséquences.

De plus, dans ce cas, Corriere della Sera souligne que les deux ont été vus à plus d’une occasion au restaurant Isola del Pescatore à Santa Severa, une ville à environ 60 kilomètres de Rome.

Le magazine Dagospia, qui a mis en échec le mariage de Totti et Ilary Blasi, révèle la discussion que le couple a eue début février lors d’une journée familiale au bord du lac Albano, à Castel Gandolfo.

Une information à laquelle il convient d’ajouter qu’à Noël dernier, Ilary s’est rendu en Laponie sans Totti, que le nombre de photos sur lesquelles ils apparaissent ensemble sur les réseaux sociaux a été réduit et que selon La Stampa ils vivent dans des maisons séparées.

Comme si cela ne suffisait pas, voici les mots que la chaîne de télévision a récemment prononcés dans une interview : «La liberté de choisir me semble sexy. Même pouvoir partir du jour au lendemain. Avec Francesco, les choses s’arrangent, mais on ne sait jamais dans la vie. Tout peut changer. Je veux être indépendante et ne pas dépendre d’un homme.

La réaction de Totti et Ilary sur les réseaux sociaux

Francesco et Ilary ont décidé de s’exprimer sur le sujet au cours des dernières heures et l’ont fait d’une manière très différente. Blasi a choisi de publier une story sur son profil Instagram dans laquelle il a enlevé son masque et a montré sa langue, un geste que beaucoup de ses followers ont compris comme une réponse qui règle les rumeurs.

De son côté, l’ancien footballeur a été plus explicite et a catégoriquement démenti les informations publiées dans son pays :

«Ces derniers temps, j’ai lu beaucoup de choses sur moi, notamment sur ma famille. Ce n’est pas la première fois que j’entends cette fake news. Je demande à tous ceux qui écrivent ces choses de faire attention car il y a des enfants au milieu. Et les enfants doivent être respectés», a-t-il déclaré.

L’histoire de Francesco Totti et Ilary Blasi

Le couple a commencé à se fréquenter en 2002, prétendument peu de temps après s’être rencontré dans une boîte de nuit où le footballeur lui aurait offert un billet pour un derby entre la Roma et la Lazio.

À cette époque, elle était hôtesse de l’air sur ‘Pasapalabra’ sur Channel 5 et peu de temps après, ils ont été vus ensemble sur la tribune olympique de Rome dans un match que Totti ne pouvait pas jouer.

Ils se sont mariés en juin 2005 lors d’une cérémonie télévisée qui a été vue par plus d’un million de téléspectateurs et ils ont trois enfants : Cristian (16 ans), Chanel (14 ans) et Isabel (5 ans).