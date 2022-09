«J’ai vu Mbappé, Haaland, Foden et Pedri mais le meilleur…», Ibrahimovic

2022 n’est certainement pas l’année de Shakira sur le plan personnel. Bien qu’elle ait sorti de nombreux tubes dans sa carrière artistique, elle s’est séparée il y a quelques mois de son partenaire Gerard Piqué, qui est déjà en couple avec un mannequin nommé Clara Chía Martí. Bien qu’un nouveau lien ne soit pas encore connu de la chanteuse, elle a d’autres problèmes.

Il y a quelques jours, un jeune homme du nom de Pedro a accusé Shakira et l’acteur colombien Santiago Alarcón d’être son «fils non reconnu». «Plainte publique. Je suis victime de harcèlement, de viol au travail et d’extorsion par un jeune homme. Il y a quatre ans, j’ai reçu un texto qui disait : «Salut, papa. Je suis votre fils. Tu m’as abandonné, m’a dit ma mère adoptive, ‘mais je n’ai pas fait attention à elle’», a déclaré l’acteur.

Et il poursuit : «Le garçon assure que je l’ai donné à l’adoption en 1992 et il m’a demandé 835 millions de pesos. Il s’avère qu’il assure que sa mère, vous, n’allez pas me croire et j’ai honte de la nommer, mais il est temps de la nommer pour que vous puissiez voir l’absurdité de l’histoire, c’est Shakira. C’est très fou.»

Pedro a récemment accordé une interview à l’émission de divertissement «Je sais tout». Là, il donne sa propre version des événements : «Je lui ai demandé 800 millions de pesos de dommages et intérêts (à Santiago ), mais cette affaire n’a pas abouti. De nombreuses personnes commentent des propos diffamatoires sans vraiment savoir ce qui s’est passé. Je crains pour ma vie, je suis en mauvaise santé.

L’histoire du fils supposé de Shakira est devenue de pire en pire : «Il y a un souvenir de quand j’avais quatre ans et il est parti avec quatre amis pour me chercher, il nous a enfermés, puis j’ai attrapé un poteau et il m’a tiré dur, et il m’a attrapé et il m’a regardé dans les yeux.

Ce regard que je n’oublie jamais ! Plus tard, quand j’avais 12 ou 13 ans, quand il était dans la série « El man es Germán », mes parents adoptifs en parlaient et moi, sans le vouloir, j’écoutais tout».

Le jeune homme assure avoir subi des examens médicaux au Canada et ne souffre d’aucun type de trouble. Selon ses déclarations, Santiago Alarcón l’a menacé de mort : «Il m’a dit qu’il allait me faire tuer. Va-t-il tuer son propre fils, son propre sang ? Je me souviens que quand j’avais quatre ans, il m’a donné en adoption, je ne l’oublierai jamais.