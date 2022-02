«J’ai vu Kylian Mbappé et Erling Haaland mais le meilleur…», l’international camerounais Samuel Eto’o

Il y a quelques mois à peine, le légendaire Samuel Eto’o partageait ses impressions les plus honnêtes sur les performances des deux jeunes qui ont le plus brillé dans l’élite ces derniers temps : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Bien qu’il reconnaisse que l’androïde norvégien lui semble un formidable attaquant, la légende du FC Barcelone, qui a réalisé deux triplés tout au long de sa carrière professionnelle, a accepté qu’il voit le champion du monde français avec le potentiel de devenir l’héritier du trône qui dans quelques années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront libérés.

«Haaland est un bon attaquant, mais la vérité est que Kylian (Mbappé), pour moi, est un joueur unique. J’espère qu’il sera au niveau de Cristiano et de Messi dans les années à venir», a conclu le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale du Cameroun, dans des mots (2021) qu’il a partagés lors d’un entretien qu’il a eu avec El Larguero.

Les comparaisons font partie du jeu et c’est pourquoi il est entendu que Haaland est entré dans la conversation des héritiers du trône aux côtés de Mbappé. Mais nul doute que, pour le moment, Mbappé est un cran au-dessus du 9 du Borussia Dortmund.

Pour les réalisations, pour les records et pour ce qu’il a déjà montré dans les compétitions les plus importantes de la planète, le 7 du Paris Saint-Germain a un avantage important dans ce débat.