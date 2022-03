«J’ai vu Cristiano, Ronaldo et Henry mais le meilleur attaquant de l’histoire…», Paul Pogba

Paul Pogba plaisante sur les versions selon lesquelles Cristiano Ronaldo a mal fait Manchester United. Et c’est que le meilleur attaquant de tous les temps ne peut être un problème pour aucune équipe.

Oui, après le triplé épique que CR7 a réussi contre Tottenham en Premier League, Pogboom a été encouragé à déclarer, dans une interview en zone mixte, qu’El Bicho est le meilleur attaquant qui ait jamais existé.

Le champion du monde ressemble beaucoup à Ronaldo Nazário et Thierry Henry, mais il a également été fasciné par le football, la mentalité et l’éthique de travail du quintuple Ballon d’Or.

Et bien, les chiffres sont les chiffres. S’il est vrai que R9 et Tití ont signé des records spectaculaires, Cris double pratiquement leur nombre de buts, étant, en plus, le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel.

«Il n’a jamais été un problème pour nous. Avoir le meilleur attaquant de l’histoire dans l’équipe ne peut pas être un problème. Aujourd’hui, il a de nouveau montré pourquoi il est Cristiano Ronaldo et pourquoi nous l’avons. Sa performance et celle de toute l’équipe aujourd’hui a été brillante».