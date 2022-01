«J’ai très envie de les…» : la colère froide d’Emmanuel Macron contre les non-vaccinés

Dans un long entretien accordé au Parisien ce mardi 4 janvier, Emmanuel Macron s’est insurgé contre les personnes qui refusent le vaccin contre le Covid-19. Le chef de l’État a notamment expliqué qu’ils souhaitaient «les emmerder».

Emmanuel Macron charge les antivax. Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de flamber en France et que l’Assemblée nationale continue de débattre sur l’examen du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, le président de la République s’est exprimé dans une longue interview au Parisien ce mardi 4 janvier où il a été questionné par des lecteurs du journal. Et le chef de l’État n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer ceux qui refusent toujours de se faire vacciner.

«En démocratie, le pire ennemi c’est le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale», a-t-il commencé par assener avant d’en rajouter une couche : «C’est une toute petite minorité qui est réfractaire (au vaccin, ndlr). Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder.»

Emmanuel Macron souhaite ainsi que la mise en place du passe vaccinal permettent de convaincre ceux qui continuent de refuser le vaccin.

«Il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné….», a ainsi expliqué le président. Pas sûr néanmoins que de tels propos permettent de convaincre les récalcitrants.