«J’ai refusé de jouer pour City et je le regrette, j’ai demandé pardon à Pep Guardiola»

Phil Foden n’a aucun doute que Erling Haaland est une excellente recrue pour Manchester City. Le milieu de terrain pense que le buteur norvégien sera inarrêtable une fois qu’il s’adaptera au football de Premier League.

«C'est une excellente signature pour l'équipe. Il nous fait tous rire et il est humble, ce qui est important quand on vient dans une équipe. Il a l'ambition de réaliser des choses à nos côtés, c'est pourquoi il est très bon. Il met la peur devant le but. Il vient dans une ligue complètement différente, avec un football plus rapide, donc cela peut prendre un certain temps pour s'adapter, mais je suis convaincu que lorsqu'il atteindra son rythme, il sera imparable. Haaland a aussi toutes sortes de coups. S'il reçoit le ballon dans les bonnes zones, ce sera très important pour nous cette année», a déclaré l'international anglais, s'adressant à Sky Sports.