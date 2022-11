«j’ai pensé quitter l’équipe de France», la grosse confession de Kylian Mbappe

Dans une interview, Kylian Mbappé a réaffirmé que les propos racistes dont il a fait l’objet après le dernier Championnat d’Europe l’ont presque conduit à quitter l’équipe de France.

«Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. J’ai pensé à quitter l’équipe nationale, mais ensuite j’ai passé du temps à réfléchir avec les gens qui jouent avec moi et j’ai été excité. Je pense que je suis un modèle pour beaucoup de gens et ce ne serait pas un bon message d’abandonner quand les choses ne se passent pas comme prévu. Il ne quitte pas l’équipe nationale pour faire passer ce message à la jeune génération : nous sommes plus forts que ça», a déclaré dans une interview à Sports Illustrated l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Il fait partie des convoqués pour la Coupe du monde qui commence le 20 novembre, au Qatar. Kylian Mbappé, 23 ans, a également expliqué les raisons qui l’ont poussé à refuser le transfert du PSG au Real Madrid. «Il faut penser différemment. Bien sûr, le plus simple serait d’aller au Real Madrid. Mais je suis français, fils de Paris, et j’ai cette ambition personnelle de gagner avec le PSG, c’est quelque chose de vraiment spécial pour moi. C’est l’occasion d’écrire mon nom dans l’histoire du pays pour le reste de ma vie».

Quelques appels téléphoniques du président de la France, Emmanuel Macron, ont aidé à la décision : «Il y a eu une série d’appels entre nous. Nous avons parlé en décembre, janvier, février, mars… Macron m’a appelé et m’a dit : “Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es très important en France et je ne veux pas que tu partes. Vous avez la chance d’entrer dans l’histoire ici”. Je l’ai remercié pour ses paroles, mais le président du pays qui appelle et demande à rester, c’est fou !», a-t-il conclu