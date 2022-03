«J’ai le même talent que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais…», Mario Balotelli

Depuis quelques mois, Mario Balotelli retrouve de sa superbe du côté du club de l’Adana Demirspor. L’attaquant italien brille en Turquie et cela lui a même permis de retrouver la sélection italienne dans le cadre d’un stage.

Des performances et une plus grande maturité qui marquent un vrai changement chez l’inégalable Balotelli.

Lequel reste néanmoins l’homme capable de folles déclarations comme celle à The Athletic ces dernières heures. Balotelli est en effet certain de boxer dans la même catégorie, niveau talent, que Messi et Cristiano Ronaldo.

«Je suis sûr que j’ai le même talent que Messi et Ronaldo, mais j’ai laissé passer des opportunités. Je ne peux pas dire aujourd’hui que je suis aussi bon qu’eux car ils ont gagné des Ballons d’or. Mais si on parle de talent, de qualité pour jouer au football, je n’ai rien à leur envier», assure Super Mario.

L’attaquant italien est ensuite revenu sur ses mauvais choix. Avec son plus gros regret clairement établi. «Ma plus grosse erreur a été de quitter City», assure Balotelli qui estime qu’un Ballon d’Or aurait même pu lui tendre les bras. «Si j’avais eu la même mentalité que j’ai maintenant», précise l’ancien attaquant de l’OM.