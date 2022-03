«J’ai joué avec Modric, Benzema, Kroos et Vincius mais plus technique…», Thibaut Courtois

Ronaldinho Gaúcho était au Mexique pour être intronisé au Pachuca Hall of Fame. La star brésilienne a assisté à plusieurs médias et a également participé à une conférence de presse, où il a été interrogé sur les sifflets et les huées que son grand ami Lionel Messi a reçus à Paris.

Rencontrez le génie de Rosario et rencontrez les supporters du PSG (c’était son premier club en Europe). Il comprend qu’il y a de l’agacement et de la frustration car le résultat ne les a pas accompagnés en UEFA Champions League (éliminé face au Real Madrid). Cependant, il estime que malgré tout ce qu’il a donné au jeu, il est difficile de remettre en question le septuple vainqueur du Ballon d’Or.

Dinho pense qu’il ne faudra pas longtemps à Lio pour commencer à gagner des titres en France et avec cela, il continuera d’être reconnu comme le meilleur de tous. Pour le champion du monde, en effet, le 10 argentin est toujours numéro 1.

«Messi et l’équipe ne sont pas dans un grand moment en ce moment, et les gens s’interrogent. Mais il est difficile de remettre en cause Messi, après tout ce qu’il a fait pour le football. Je pense que bientôt il gagnera à nouveau des titres et qu’il sera à nouveau numéro 1 mondial, ce qui, pour moi, n’a jamais cessé de l’être», a recueilli TUDN, comme on a pu le voir dans la vidéo de Chava Cid.

Sur Fox Sports , en revanche, il a déclaré ce qui suit lors d’une conversation avec Raúl Orvañanos : «Je pense qu’il est temps. Moment où les fans sont tristes car ils ont une grande équipe, avec tous les grands joueurs. Il est difficile en si peu de temps de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit parfait. Mais je pense que, bientôt, tous ces grands joueurs qui jouent ensemble feront sûrement quelque chose de sympa».

Jamais auparavant de toute sa carrière, Lio n’avait été aussi maltraité par ses fans. Il a vécu des moments difficiles en Argentine, mais c’est que dimanche dernier, lors du match contre Bordeaux, ils l’ont accusé quand ils ont dit son nom dans la composition, quand il est entré sur le terrain et à chaque fois qu’il a reçu le ballon pendant les 90 minutes du match.