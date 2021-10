«J’ai eu 12 enfants avec mon père» : cette mère a été violée par son père et emprisonnée

Le fils aîné de David et Victoria Beckham était l’un des invités de «Today», où il a tenté de démontrer ses talents culinaires en outrageant les adeptes de l’émission.

Brooklyn Beckham est devenu le centre de toutes les critiques ces dernières heures aux Etats-Unis après son dernier passage à la télévision nord-américaine.

Le fils aîné de David et Victoria Beckham y vit avec sa fiancée, Nicole Peltz, et était l’un des invités de l’émission de cuisine «Aujourd’hui», où il a essayé de démontrer ses talents culinaires en surprenant le public, quoique pour le pire.

Les débuts de Brooklyn Beckham en cuisine

Le fils aîné des Beckham a reconnu avoir commencé à s’intéresser à la cuisine pendant le confinement, alors qu’il séjournait à New York avec sa fiancée loin de sa famille :

«J’ai toujours aimé la nourriture et, évidemment, quand la quarantaine est arrivée, j’ai commencé à intérêt moi. Mon fiancé a commencé à me enregistrer et j’ai commencé à publier, et il est quelque chose que j’aime faire,« il a reconnu aux présentateurs du programme.

Social media sensation @brooklynbeckham joins us in Studio 1A to make an English breakfast sandwich. pic.twitter.com/Uy8mEfLZbD — TODAY (@TODAYshow) October 6, 2021

Cependant, les compétences culinaires de Brooklyn Beckham n’ont pas semblé impressionner le public de l’émission, qui a rapidement commencé à remplir les médias sociaux de critiques lorsqu’ils ont vu ce que le jeune Britannique préparait.

Bacon, saucisse et œufs brouillés avec deux tranches de pain est la recette qui s’est installée dans sa famille depuis plusieurs générations et qu’il a appris à cuisiner grâce à son arrière-grand-mère, même si cela n’a pas été exactement réussi pour une émission de cuisine.

«Il est passé à la télévision pour démontrer ses talents culinaires et a préparé… un sandwich au petit déjeuner», a critiqué l’un des spectateurs de l’émission.

«C’est gênant», «qui a payé qui pour sortir ?» ou «à côté, la sensation des réseaux, Brooklyn Beckham, va nous apprendre à faire bouillir une bouilloire», ont été quelques-unes des autres critiques que le jeune Britannique a reçues après ses débuts à la télévision nord-américaine.

Sans aucun doute, on peut dire que son apparence n’a laissé personne indifférent.