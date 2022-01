«J’ai dû prier quand…», Cannavaro révèle le joueur le plus difficile à défendre

Incroyable ! Blue Ivy Carter vient d’avoir 10 ans. D’après le média américain «Romper», la fille de Beyoncé devient le 3ème enfant le plus riche du monde !

Blue Ivy, la fille de Beyoncé vient de souffler sa dixième bougie. Un moment de joie pour sa famille qui a préservé l’évènement. Aucune photo n’a été dévoilée sur les réseaux sociaux.

Beyoncé et Jay-Z font tout leur possible pour en dire le moins possible sur leurs enfants. La dernière photo en famille date du 9 décembre 2021. Et le rappeur n’était pas de la partie.

La chanteuse a posé avec ses deux filles pour la marque Adidas. Elles ont donc enfilé une tenue noir et blanc. La photo est absolument incroyable !

Mais depuis, rien ! C’est donc la raison pour laquelle de nombreux médias enquêtent sur eux. Dernièrement, c’est le journal américain «Romper» qui a pris les choses en main.

Il a donc enquêté sur la fortune personnelle de Blue Ivy Carter. Et une chose est sûre, le montant va vous surprendre. Tenez-vous prêt, puisqu’à seulement 10 ans, la jeune fille est le 3ème enfant le plus riche du monde !

Elle serait en passe de devenir une jeune milliardaire. Sa fortune avoisinerait alors un milliard de dollars. C’est ce qu’ont donc déclaré des experts de Romper en août 2021.

Une chose est sûre, cette information a de quoi choquer les internautes. La twitosphère est sous le choc : «non mais je n’y crois pas c’est incroyable ! À dix ans j’avais juste 10 euros moi, et encore».

Ou encore : «la chance, c’est grâce à ses parents ça», «J’attends blue Ivy qui est trop riche pour s’adresser au bas peuple», «je n’aurai jamais toute sa richesse qu’elle a à seulement 10 ans».

D’après le classement annuel de Forbes, Beyoncé aurait donc une fortune de 400 millions d’euros. Et ne parlons pas de son époux qui serait déjà milliardaire.

Leurs enfants héritent donc d’un très beau pactole. Il faut dire que Blue Ivy a une vie hors du commun. À dix ans, la majorité des enfants reçoivent une petite enveloppe pour leur anniversaire. Mais la petite fille était déjà très riche avant sa naissance.

À cela s’ajoute aussi les prix qu’elle a obtenus. Eh oui souvenez-vous ! L’année dernière, l’enfant de Beyoncé et de Jay-Z a remporté le Grammy Award du meilleur clip pour Brown Skin Girl.

La cérémonie qui a eu lieu à Los Angeles lui a permis de devenir la plus jeune lauréate de la cérémonie. Et comme toute célébrité qui se respecté, Blue Ivy n’était même pas présente pour récupérer son prix.

Beyoncé l’a donc récupéré à sa place, avant de lui dire à quel point elle est fière d’elle : «Je sais que ma fille regarde à la télévision. Félicitations je suis vraiment fière de toi et je suis tellement honorée d’être ta maman».

La fille de Beyoncé s’improvise aussi mannequin. Elle a posé pour la dernière campagne du label Ivy Park crée par sa mère. Il n’y a pas de doute, elle suit les pas de ses parents !