«J’ai affronté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais le meilleur…», Virgil van Dijk

Interrogé sur le footballeur le plus difficile qu’il ait affronté dans toute sa carrière professionnelle, Virgil van Dijk a laissé échapper les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en partageant sa réponse. Cependant, à la fin, il a précisé qu’aucun adversaire ne l’avait autant étonné que le génie argentin.

C’est vrai, la meilleure référence défensive de Liverpool a ouvertement reconnu que l’actuel 30 du Paris Saint-Germian est le rival le plus coriace avec lequel il a eu des batailles directes au plus haut niveau de l’élite.

«L’adversaire le plus coriace que j’aie jamais affronté ? Lionel Messi», a répliqué l’international néerlandais. Et lorsqu’il a expliqué son choix, il a également exprimé son admiration pour CR7, mais a souligné que l’Argentin est simplement sur une autre étape :

«Je pense que (Lionel Messi) est toujours le meilleur footballeur du monde. Lui et Cristiano Ronaldo ont réalisé des chiffres incroyables au cours de la dernière décennie, et c’est incroyable ce qu’ils ont accompli. Mais je dirais que, dans ce cas, (l’adversaire le plus coriace) c’est Lionel Messi».

«C’était une soirée très difficile à Barcelone où nous avons perdu 3-0… ce n’était pas une mauvaise performance de sa part (rires). Mais heureusement, nous avons pu renverser la vapeur à Anfield. Et oui, (l’adversaire le plus compliqué) c’est lui (Lionel Messi)», a-t-il condamné, dans des propos (2021) recueillis dans un Q&A avec Sky Sports Football.

Des livres entiers pourraient être écrits avec des témoignages de joueurs qui ont placé Lionel Messi comme le meilleur footballeur qu’ils aient trouvé sur le terrain. L’admiration et le respect que ses propres collègues ont pour lui est quelque chose de jamais vu auparavant.