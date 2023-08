Jada Pinkett : l’actrice montre ses progrès dans sa lutte contre l’alopécie

L’actrice a partagé deux images de la façon dont ses cheveux sont en ce moment : «Elle agit comme si elle essayait de revenir.»

Jada Pinkett Smith continue de lutter contre l’alopécie dont elle souffre depuis 2018, date à laquelle elle l’a annoncé dans l’émission américaine ‘Red Table Talk’.

Une maladie qui l’a amené à traverser des moments difficiles, et aussi à des questions désagréables comme la raison pour laquelle ses cheveux sont tombés.

L’actrice a déjà abordé la question à plusieurs reprises, avouant elle-même à quoi ressemble son combat, et se réfugiant auprès de sa famille et de ses amis, qui n’ont pas hésité à la soutenir tout au long de cette période.

Maintenant, Jada a surpris plus de 11,4 millions d’abonnés sur Instagram avec quelques images qui montrent comment ses cheveux ont changé du passé au présent, et qui reflètent ces années de lutte et d’amélioration, servant également d’exemple pour beaucoup de ses fans.

Dans la première image, l’actrice montre comment elle était au début, sans cheveux. Une image qui est suivie d’une autre d’aujourd’hui, où l’on peut voir comment vos cheveux se rétablissent : «Ce cheveu ici agit comme s’il essayait de revenir. J’ai encore quelques points chauds, mais on verra»

Quelques photographies qui ont été très bien accueillies sur le profil Instaram de Jada Pinkett Smith, accumulant une grande quantité de «j’aime», avec plus de 139 000 likes, et avec différents commentaires de fans qui ont voulu montrer leur affection pour l’actrice.