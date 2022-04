«Jada en a assez, elle menace de divorcer si Will Smith…», de nouvelles révélations

Jada Pinkett Smith force – t -elle Will à suivre une thérapie ? Un tabloïd affirme que la gifle désormais tristement célèbre des Oscars a été un moment charnière pour leur mariage et Jada Pinkett Smith demande à Will de suivre une thérapie qui lui permettra de contrôler désormais sa colère.

La tension monte-t-elle entre Will et Jada ? Us magazine rapporte que Jada Pinkett Smith adopte une approche proactive face aux problèmes de colère de Will. Apparemment, lorsque Will a giflé Chris Rock le soir des Oscars, cela a déclenché une discussion importante entre lui et Jada.

«Le tempérament de Will est un problème depuis des années», explique un initié. La source note que c’est en fait le ressentiment persistant envers Jada pour son enchevêtrement avec le rappeur August Alsina qui a provoqué l’explosion de Will aux Oscars.

«L’ego de Will a pris un énorme coup lorsque le badinage de Jada avec August est devenu public il y a quelques années», explique Us magazine. «Il s’est accroché et s’est battu dur pour sauver son mariage, mais il a toujours eu l’impression que certaines personnes, dont Chris, se moquaient de lui et riaient derrière son dos à quel point il s’était laissé émasculer».

Mais des sources disent que Jada en a assez des excuses de Will et qu’elle baisse les bras. «Jada en a assez. Elle a l’impression que Will a humilié leur famille et exigé qu’il obtienne de l’aide professionnelle», confie le magazine. «Il n’y a aucune excuse pour la façon dont il a claqué et giflé Chris. Jada trace une ligne – allez à la gestion de la colère dès que possible ou bien !». Cependant elle lui propose de suivre une thérapie.