J Balvin partage les dégâts causés par sa participation au Met Gala 2021

Après le passage romantique de Jennifer Lopez et Ben Affleck sur le tapis rouge à Venise, Alex Rodríguez n’a pas voulu être en reste et a montré à Bennifer que lui aussi reconstruisait joyeusement sa vie.

Après la première apparition publique en couple de J.Lo et Ben en Italie, et lors du tapis rouge du Met Gala 2021, l’ancienne star du baseball a montré à quel point il se sentait bien à New York, dans la même ville du Jennifer a volé le regard de centaines de photographes de la main du protagoniste de «Batman». Vous les suivez ? Nous vous montrons la photo qui le trahirait.

Alors que Jennifer Lopez a foulé le tapis rouge au Met Gala à New York, un événement auquel Ben Affleck a également assisté, Alex Rodríguez, a décidé que c’était le bon moment pour se promener dans la «ville qui ne dort jamais» et montrer que lui aussi, a déjà reconstruit sa vie après la liaison qu’il a eue avec la «Diva du Bronx».

Cependant, il était très curieux que l’ancien joueur de baseball ait également décidé de se rendre dans cette ville alors qu’il était supposé que J.Lo serait là pour les MTV Video Music Awards et pour l’événement au Metropolitan Museum de New York.

Certains ont commencé à se demander s’il suivait Bennifer, Alex Rodríguez a mis en ligne une photo qui le trahirait.

Alex Rodriguez suit-il Jennifer Lopez et Ben Affleck à New York ?

Tout semble indiquer qu’Alex Rodríguez est à New York comme Jennifer Lopez et Ben Affleck. Encore une fois, comme cela s’est produit à Saint-Tropez, les trois sont à nouveau ensemble dans la même ville. Est-ce une coïncidence ?

L’ancien joueur de baseball a partagé sur son compte Instagram une série de photographies dans lesquelles on le voit passer le meilleur moment avec ses deux filles, Natasha et Ella.

«Mes deux plus grands amours», c’est le message que l’ancien joueur a écrit accompagné de plusieurs photographies où on le voit avec ses filles se promener dans les rues de New York et à travers le Yankee Stadium.

Ces images ont été partagées quelques heures avant que Jennifer Lopez ne foule le tapis rouge du Met Gala. Selon les fans, les photos sont la preuve qu’Alex n’a pas besoin d’un partenaire pour être heureux et veut montrer qu’il est lui aussi rassasié à ce stade de sa vie.

On ne sait pas si Alex Rodríguez suit Bennifer ou non, mais il semble qu’il y aura plus d’événements dans lesquels ils coïncideront et qu’un jour il sera inévitable qu’ils se voient face à face.

Pendant ce temps, Jennifer Lopez et Ben Affleck continueront de profiter de leur amour et l’ ancien joueur de baseball continuera à partager plus de moments avec ses deux filles.