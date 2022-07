Ivana Trump : les funérailles de la première femme de Donald Trump auraient coûté cette fortune

Ce montant est près de 20 fois supérieur au prix de la cérémonie d’adieu moyenne pour l’Américain type – qui s’élève à 7 848 dollars.

Ivana a été placée dans un cercueil en or de 125 000 dollars préparé par Frank Campbell’s Funeral Home, réputé pour être la dernière étape pour «tous ceux qui sont quelqu’un» à New York. Les autres dépenses se seraient élevées à environ 27 575 dollars.

Les calculs sont basés sur les prix des cérémonies au funérarium Frank Campbell et sur des observations concernant la cérémonie d’adieu d’Ivana, qui comprenait une exposition de sa couverture du magazine Vanity Fair.

Selon le Daily Mail, les services du célèbre établissement peuvent atteindre des prix à six chiffres.

Son cercueil en cuivre argenté coûte 70 000 dollars et, pour un montant compris entre 2 000 dollars et 8 300 dollars, les personnes en deuil peuvent acheter des bijoux en or personnalisés contenant une mèche de cheveux de leur cher défunt.

Le funérarium de Frank Campbell a été ouvert en 1898 par un jeune fabricant de cercueils surnommé «le PT Barnum de la mort» pour ses cascades publicitaires élaborées.

Après l’assassinat de John Lennon en 1980, la maison a utilisé un corbillard et un cercueil factices pour assurer un passage secret au crématorium.